Rugby - Ils déplacent à mains nues la voiture qui les bloque

En déplacement chez le club auvergnat, le CO a rencontré un contretemps sur le chemin: une voiture mal stationnée dans le centre-ville bloquait le passage du bus de l’équipe. Plutôt que d’attendre l’arrivée de la fourrière, les visiteurs ont opté pour la solution la plus rapide et «musclée». Plusieurs joueurs sont sortis du car et ont déplacé le véhicule à la force de leurs bras. Simple, efficace.