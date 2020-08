Le «phishing», c’est quoi?

Sur son site, le Centre national pour la cybersécurité rappelle que le mot «phishing» («hameçonnage») se compose des mots anglais password («mot de passe»), harvesting («moisson») et fishing («pêche»): «Via l’hameçonnage, des pirates tentent d’accéder aux données confidentielles d’utilisateurs ne se doutant de rien. Il peut s’agir par exemple de données d’accès à des comptes e-mails, de services de ventes en ligne ou d’e-banking. Les pirates font appel à la bonne foi, à la crédulité ou à la serviabilité de leurs victimes en leur envoyant des courriels avec des adresses d’expéditeur falsifiées.» Et d’ajouter: «Ces courriels signalent à la victime que les informations concernant son compte et ses données d’accès ne sont plus d’actualité ou ne sont plus sécurisées, les invitant à les modifier à l’aide d’un lien indiqué dans le courriel. De fait, le lien n’aboutit pas sur le site du fournisseur de services, mais sur un site identique falsifié par les pirates.»