Neuchâtel: Ils dérobent une bobine de cuivre de 5 tonnes

En deux mois, cinq vols de cuivre sur le littoral neuchâtelois ont été signalés à la police. Et le dernier, survenu dans la nuit du 29 juin, n’est pas banal: une bobine pesant 5 tonnes a été dérobée sur le chantier du Littorail, entre Boudry et Colombier. Les malfrats devaient être bien équipés pour pouvoir emmener un butin aussi lourd et volumineux.