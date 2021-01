Les Brenets (NE) : Ils descendent le Saut-du-Doubs en kayak

Deux sportifs ont affronté la chute haute de 27 mètres, samedi. Ils ont raconté leur exploit.

Les deux sportifs s’appellent Raphaël Urscheler et Thomas Neime. Ce dernier était déjà venu le week - end précédent pour prendre ses marques. « On a observé la chute pour voir si les conditions étaient bonnes » , ont raconté les Français à la chaîne de télévision France 3. « Il faut au moins un débit de 70 m3 pour s’élancer. »

Les deux compères ont également expliqué comment se réalisait un saut d’une telle hauteur. « Sur le Saut-du-Doubs, on essaye de passer le plus par la droite là où il y a le moins de rapides pour arriver plus sereinement à la chute et sur ces chutes hautes, la position idéale, c’est le kayak à la verticale. »