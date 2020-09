Rixe à Bâle : «Ils devaient garder leurs distances, mais ne l’ont pas fait»

Des agents, qui ont tenté de calmer un groupe de jeunes fêtards dans un quartier de la ville rhénane, ont été accusés de violences policières. Après quelques arrestations musclées, ils ont dû faire usage de spray au poivre.

Le groupe avait attiré l’attention d’une patrouille de police peu avant une heure du matin, a indiqué lundi le Département de la justice et de la sécurité de Bâle-Ville. Selon les autorités, les policiers dépêchés sur place ont été fortement «provoqués et insultés».

«La situation s’est dégradée»

Mais selon un témoin, qui faisait partie du groupe de jeunes, les choses ne se seraient pas vraiment passées ainsi: «Au début, il y avait environ 30 personnes qui faisaient la fête en musique. Après un certain temps, sept policiers se sont approchés et ont pris l’un d’entre nous à partie. Il a résisté verbalement et a été arrêté. Les gens, qui ne comprenaient pas pourquoi l’un des leurs faisait l’objet d’une arrestation, ont tenté de discuter avec la police pour obtenir des informations.»

«La situation s’est ensuite rapidement dégradée», explique le jeune homme à «20 Minuten». «La police a arrêté de plus en plus de jeunes et a menacé de continuer si les autres ne se dispersaient pas.» Les agents auraient utilisé du spray au poivre et «certains [jeunes] ont été brutalement jetés à terre», continue celui qui affirme qu’il n’y a jamais eu de signe de violence envers les forces de l’ordre.