Royaume-Uni : Ils disent avoir été intoxiqués à l’hôtel: trahis par leurs photos de vacances

Des touristes britanniques ont été condamnés à une peine de prison pour avoir tenté d’arnaquer leur agence de voyages.

C’était pourtant bien essayé. Une famille de touristes britanniques paie cher sa tentative d’arnaque, qui remonte à novembre 2016. Anthony Byng (66 ans), sa femme Barbara (64 ans), son fils Christopher (38) et sa belle-fille Linda Lane avaient réservé un séjour all-inclusive dans un hôtel des îles Canaries avec le voyagiste Jet2 Holidays. À leur retour, les Britanniques ont réclamé plusieurs milliers de livres de compensation à leur agence de voyages sous prétexte qu’eux et les deux enfants qui se trouvaient avec eux avaient souffert d’une intoxication alimentaire durant leurs vacances, rapporte «The Independent» .

L’affaire était pourtant loin d’être dans le sac pour la famille d’apprentis arnaqueurs. Une enquête a été ouverte, et l’activité des protagonistes sur les réseaux sociaux passée au peigne fin. Il s’est avéré que tout au long de leur séjour, les touristes avaient posté des photos les montrant en train de s’amuser dans la piscine, de boire des verres au bar ou de s’éclater sur des toboggans aquatiques. Pas la moindre trace d’intoxication alimentaire sur ces clichés. Pour ne rien arranger, Christopher Byng avait laissé une appréciation très favorable en remplissant un questionnaire de satisfaction envoyé par l’agence de voyages. À la question de savoir s’il comptait retourner dans cet hôtel, le trentenaire avait répondu «très certainement».

Du coup, au lieu de toucher le pactole, la famille s’est retrouvée devant un tribunal la semaine dernière. Le juge a estimé que les accusations portées par les touristes étaient une «complète invention». Anthony, Barbara et Christopher ont été condamnés à une peine de quatre mois de prison. Linda ne sait pas encore à quelle sauce elle sera mangée. Les quatre personnes devront par ailleurs verser des frais de justice à Jet2. «Déposer une fausse demande d’indemnisation est une fraude pure et simple et nous nous efforçons d’avertir les gens des graves conséquences de leur choix», a réagi Steve Heapy, chef exécutif du voyagiste.