Saint-Martin (FR) : Ils échappent à une collision frontale mais percutent un bâtiment

Un accident de la circulation a fait trois blessés, dimanche après-midi. Un homme au volant d’une voiture qui roulait de St-Martin vers Oron-la-Ville et dans laquelle se trouvaient sa compagne et leurs deux enfants, a réussi à éviter une collision frontale contre un véhicule gris qui roulait au milieu de la route, dans le sens inverse.

Mais, lors de la manœuvre, «son véhicule est sorti de la chaussée, a dévalé un talus et s’est encastré contre le mur du bâtiment de gym, inoccupé au moment des faits», renseigne la police fribourgeoise. Trois des quatre occupants de la voiture ont été blessés. Il s’agit du conducteur de 35 ans, de sa compagne âgée de 29 ans et de leur fils de 4 ans. «La maman a été secourue par les ambulanciers et acheminée à l’hôpital», indique la police. Le père et son fils ont eu des blessures légères. Quatrième occupant du véhicule, le second enfant du couple, un bébé de 2 ans, est indemne. «Le véhicule est détruit et a été évacué», indique la police.