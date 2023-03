Espagne: 4 ans de prison pour le vol de vins de luxe

Espagne : Ils écopent de 4 ans de prison pour le vol de vins de luxe

En 2021, un homme et une femme ont dérobé dans un resto du sud-ouest de l’Espagne 45 bouteilles de grands crus pour une valeur totale de 1,64 million d’euros. Ils ont été condamnés lundi.

Parmi les vins dérobés par le couple, figuraient une bouteille de sauternes de 1806, d’une valeur de 350’000 euros, une autre du millésime 1883, d’une valeur de 45’000 euros, et plusieurs romanée-contis grands crus de différents millésimes.

Des romanée-contis grands crus ou un Château D’Yquem 1806: un homme et une femme ont été condamnés lundi à respectivement 4 ans et 4 ans et demi de prison par un tribunal espagnol avoir volé 45 bouteilles de vin exceptionnelles d’une valeur de 1,64 million d’euros.