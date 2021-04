Vol de matériel agricole : Ils écumaient les entrepôts du Grand Est

Huit suspects ont été écroués pour une quarantaine de faits de vols de GPS et d’outillage agricole dans le Grand Est (F). A ce stade, le préjudice est évalué à 400’000 euros.

Arrêtés jeudi, les huit individus ont été déférés puis mis en examen samedi pour association de malfaiteurs et vols par effraction et en réunion dans des lieux destinés à l’entrepôt de matériel, a indiqué le procureur de la République française Sofian Saboulard. Conformément aux réquisitions du parquet, ils ont tous été placés en détention provisoire, a indiqué le magistrat dans un communiqué.

Organisation parfaitement rodée

Les suspects «agissaient le plus souvent de nuit avec une parfaite connaissance des lieux et une organisation particulièrement rodée», a-t-il expliqué. Les biens étaient dérobés «aux fins de revente ou de sortie du territoire national vers des pays d’Europe de l’Est», plus particulièrement la Roumanie, selon M. Saboulard. Les suspects sont en grande partie de nationalité roumaine.