Genève : Ils empochaient les notes des clients au nez du patron

Imprimer un ticket de caisse et l’utiliser pour faire payer plusieurs clients, afin de conserver l’argent sans qu’il n’y ait de trace dans le système informatique du restaurant. Voilà une pratique astucieuse, mais surtout frauduleuse, mise en place par trois anciens employés du bistrot du parc des Bastions. Le mois dernier, ils ont été condamnés par ordonnance pénale à une peine pécuniaire avec sursis pour abus de confiance, comme l’a révélé la « Tribune de Genève ». L’enquête de police a notamment pu prouver que des billets marqués, transmis par des policiers sous couverture venus consommer sur place, ont été retrouvés dans les poches des prévenus.

Les employés contestent les faits qui remonteraient à 2017. A l’époque, ils avaient d’ailleurs réclamé des dizaines de milliers de francs d’arriérés de salaire et d’indemnités à leur chef; en plus d’une réparation pour tort moral à hauteur de 20’000 francs. Ils avaient été arrêtés et interrogés pendant vingt-quatre heures par la police. Ils n’ont rien obtenu. L’entreprise gérant le restaurant à entre-temps fait faillite.