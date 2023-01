WEF à Davos: des riches qui ne laissent pas de pourboire

Une question culturelle

Dans certains pays, les pourboires sont obligatoires, dans d’autres comme en Suisse, ils sont facultatifs mais courants, et dans une autre partie, ils sont même mal vus. À l’intérieur même de notre pays, des différences légères existent. Les plus jeunes sont plus nombreux à avouer ne parfois pas laisser la bonne main. Et au niveau linguistique, on s’aperçoit que les Romands sont un peu moins systématiques dans la pratique que les Alémaniques, qui y sont très attachés. D’où, sûrement, les crispations davosiennes quand les convives lèvent le camp sans considération.