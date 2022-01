Lausanne : Ils encaissent 10’000 francs pour une sous-location fantôme

Un escroc et son complice ont grugé six personnes et empoché les garanties de loyer exigées pour de prétendus contrat de colocation. Un des deux auteurs vient d’être condamné à de la prison ferme.

L’offre de sous-location était une escroquerie.

L’offre de sous-location publiée sur Facebook et Anibis a rapidement attiré du monde. Pas moins de six personnes ont mordu à l’hameçon d’Etienne*, un jeune Suisse de 27 ans qui vivait lui-même en colocation. C’est du reste avec son vrai colocataire et complice qu’il a agi. Munis de faux contrats immobiliers, ils ont exigé des candidats à la sous-location le dépôt d’une garantie de loyer. Ce qui a permis aux deux escrocs de récolter un montant total de 10’000 francs. Malgré l’argent versé, les victimes n’ont reçu que des promesses. Six plaintes pénales ont été finalement déposées.

Déjà connu pour divers délits, notamment des vols et des affaires de stupéfiants, Etienne a été condamné à une peine ferme de 60 jours de prison. Son complice et colocataire a été déféré séparément.

*Prénom d’emprunt.