Facebook : «Ils entreprennent un programme de clonage humain!»

Une experte juridique s’inquiète des brevets déposés par le groupe de Mark Zuckerberg pour son métavers.

Les mouvements des cils, les postures du corps et les froncements de nez figurent parmi les nouvelles données que Meta veut récolter pour développer son métavers, selon les dizaines de brevets déposés par la société mère de Facebook. Certains concernent la technologie de suivi des yeux et du visage, avec par exemple pour but «d’adapter le contenu» selon les expressions faciales.