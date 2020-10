France : Des milliers de personnes à Paris en hommage au professeur décapité

Plusieurs villes françaises sont le théâtre de manifestations, ce dimanche en mémoire de l’enseignant assassiné vendredi par un réfugié russe de 18 ans.

«Je suis Samuel»

«Un acte odieux et affreux»

Guigané, 34 ans et médiatrice socioculturelle en région parisienne, son fils de 4 ans sur les épaules, est venue rendre hommage à Samuel Paty, et «s’indigner contre cet acte odieux et affreux». «Il ne faut pas que cette violence s’installe et devienne notre quotidien ni qu’on s’y habitue», affirme-t-elle.