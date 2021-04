Indonésie : Sous-marin coulé: «Ils étaient les meilleurs enfants de la Nation»

Le président indonésien Joko Widodo a présenté dimanche ses condoléances aux familles des membres de l’équipage du sous-marin qui a sombré au large de Bali avec 53 hommes à bord.

Le président indonésien Joko Widodo a présenté dimanche ses condoléances aux familles des membres de l’équipage du sous-marin qui a sombré au large de Bali avec 53 hommes à bord, et dont des objets ont été retrouvés. Des centaines de militaires, des avions et des navires de guerre ont été mobilisés pour localiser le KRI Nanggala 402, un submersible vieux d’une quarantaine d’années de construction allemande, disparu mercredi lors de manœuvres.

La marine avait estimé à 72 heures les réserves maximales d’oxygène dont disposaient les membres d’équipage en cas de panne d’électricité et ce délai a été franchi tôt samedi matin, rendant leur survie improbable. Et l’état-major a formellement changé le statut du submersible de «disparu» à «coulé», ce dont M. Widodo a pris acte dimanche.

«Nous, Indonésiens, souhaitons exprimer notre profonde tristesse au sujet de cet incident, et tout particulièrement aux familles des membres de l’équipage du sous-marin», a déclaré M. Widodo aux journalistes. «Ils étaient les meilleurs enfants de la Nation, les meilleurs patriotes qui protégeaient la souveraineté de la Nation.»

Renflouement compliqué

Déclarer que le sous-marin a coulé est une façon de dire qu’il n’y a plus aucun espoir de retrouver des survivants. Pour autant, les proches du premier lieutenant Muhammad Imam Adi, 29 ans et père d’un petit garçon, voulaient encore y croire. «Mon vœu est que mon fils et tout l’équipage puissent être retrouvés», a déclaré le papa du disparu, Edy Sujianto, à son domicile sur l’île de Java. «Mon fils voulait être militaire depuis qu’il était petit. C’était son rêve.»