Espagne : Ils fabriquaient des bateaux ultrarapides pour transporter de la drogue par la mer

Une bande de délinquants spécialisée dans la construction de go-fast a été démantelée, annonce mardi la police espagnole. Au total, 22 personnes ont été arrêtées et 20 embarcations saisies.

Sur les images fournies par la police, on peut apercevoir un vaste hangar avec de nombreuses coques de bateaux retournées, ainsi que des trappes conçues pour cacher la drogue directement dans la structure des embarcations.

La police espagnole a annoncé mardi avoir démantelé une bande de délinquants spécialisée dans la construction d’embarcations ultrarapides pour transporter de la drogue par voie maritime. Au total, 22 personnes ont été arrêtées et 20 bateaux saisis au cours de perquisitions menées dans les villes de Pontevedra et La Corogne (nord), Madrid, Salamanque (nord-ouest de Madrid) et Barcelone (nord-est), ainsi que dans le nord du Portugal, a indiqué la police dans un communiqué.