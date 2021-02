Au s e in de s clubs, la notion de «Fan Experience» n’a pas encore pris le pas sur le projet sportif mais elle a tout de même acquis une importance prépondérante. L’idée consist e à faire vivre au spectateur un moment unique, en optimisant son bien-être et son plaisir au sein d’une enceinte sportive.

Développé par les franchises nord-américaines, le concept est aujourd’hui appliqué partout dans le monde. Il est désormais possible de dormir à l’Allianz Arena de Munich ou de se marier à l’Orange Vélodrome de Marseille, notamment.

En Australie, le Wellington Phoenix FC a eu une idée originale pour le week-end de la Saint-Valentin. À l’occasion de la réception de Central Coast en championnat, ce dimanche, le club offrait la possibilité à trois couples d’assister au match depuis le terrain, sur la touche, avec nourriture et boissons offertes. Les heureux élus ont été choisis parmi la foule dans les tribunes, le jour-même.

Espérons que les six personnes sélectionnées n’attendaient pas une victoire de Wellington, puisque c e sont les visiteurs qui l’ont emporté (2-0). Auteur de l’ouverture du score, Matt Simon s’est même permis d’aller célébrer malicieusement son but devant eux. Ce qui a eu le don de bien faire rire les intéressés.