Cyclisme: Ils fêtent leur victoire de concert un poil trop tôt

Rémi Arsac et Charly Merle vont sans doute passer quelques jours loin de leur téléphone et des réseaux sociaux. Car les jeunes cyclistes stéphanois sont en train de faire plusieurs fois le tour du monde sur des images où ils ne sont pas franchement à leur avantage.

Samedi, les deux hommes étaient à l’avant d’une course de jeunes disputée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et ont tenté un beau geste: passer la ligne bras dessus, bras dessous. Mauvaise idée! Ils voulaient faire «comme à la télé» et se doter d’une image qu’ils chériraient sans doute toute leur vie.