Après les moments conviviaux passés en famille, place aux soucis médicaux. DR

Joël, ses deux frères et sa soeur, leurs parents ainsi que l’ensemble de la famille élargie semblaient avoir pris toutes les dispositions pour fêter Noël ensemble dans le respect des normes sanitaires. «Nous nous sommes répartis en deux groupes de huit et dix personnes. Les uns et les autres ont célébré avec notre grand-mère de 90 ans et nos parents au Locle (NE) le 29 décembre et les autres le lendemain au même endroit», rappelle Joël, employé de commerce lausannois d’une trentaine d’années, lui aussi présent lors des deux repas.

Fièvre, maux de gorge, toux, problèmes respiratoires

Le 31 décembre, Joël ne se sent pas bien. «J’avais de la fièvre, des maux de gorge, de la toux et un peu de peine à respirer», se souvient-il. Le test qu’il a a effectué s’est révélé positif. Toutefois, quand il annonce la nouvelle aux participants de la fête, certains croient à une farce. Mais depuis, la liste des positifs n’a fait que de s’allonger: un frère de Joël domicilié à Lausanne, un autre établi dans le canton de Zurich ainsi que sa femme et leurs trois enfants, les deux parents neuchâtelois ainsi qu’une tante lausannoise. Plus inquiétant, la grand-mère nonagénaire vaudoise présente aussi des symptômes. «Je me fais beaucoup de souci pour elle. Pour l’instant, nous sommes onze à être touchés», souligne Joël entre deux toussotements. «C’est impressionnant comme ce virus se répand à une vitesse grand V. On a tous des symptômes violents. Mardi matin, veille de mon anniversaire, j’avais tellement de peine à respirer et de fortes douleurs aux poumons que j’ai failli appeler l’ambulance», poursuit Joël.

«Nous aurions dû fêter Noël au printemps»

Le papa de Joël est alité tandis que sa maman va légèrement mieux. «Là, nous avons fait attention mais à table, c’est quasi impossible de respecter les distances. Maintenant, j’ai mes trois fils qui sont malades et mes petits-enfants et ma belle-mère ont des symptômes. Ma fille domiciliée dans le canton de Fribourg et ses enfants sont les seuls à ne pas avoir été touchés. Mais elle a déjà eu le covid lors de la première vague», a réagi la maman de Joël. «C’est la faute à pas de chance mais si c’était à refaire, nous aurions fêté Noël au printemps et en plein air», a-t-elle regretté.



.