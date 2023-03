Zurich : Ils fêtent un an d’existence en dégonflant les pneus de 30 SUV

Dans un mot revendicatif, ils indiquent: «Joyeux anniversaire pour nous. Dans la nui de samedi à dimanche, nous avons encore retiré 30 SUV de la circulation. Le Seefeld (quartier de Zurich) a été un vrai plaisir.» Comme ils estiment que le gouvernement zurichois ne fait aucun effort sérieux pour s’attaquer au problème des SUV, d’autres actions sont prévues, préviennent-ils. «Nous reviendrons jusqu’à ce que les SUV soient bannis de la ville, que des pistes cyclables plus nombreuses et plus sûres soient construites et que les transports publics soient gratuits en ville», ont-ils poursuivi.