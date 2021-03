«Pascal et moi nous connaissons depuis des années. On est les deux natifs d’Échallens (VD). Il m’avait parlé de son bouquin. On s’est dit que ce serait génial de créer des morceaux autour de ça. Avec la pandémie, on avait du temps», souffle Ian Berthoud. Le guitariste et chanteur de 29 ans n’avait pas lu le livre avant d’enregistrer. «J’ai donné la trame et des idées générales, précise Pascal Parrone. Pour la musique, c’était du basique, avec une guitare, une basse et une batterie.» Il ajoute que les quatre morceaux publiés sous le nom de Black­out, groupe au centre du livre, étaient avant toute chose un «bonus» pour les lecteurs. Ils peuvent les écouter via un QR code à la fin de l’ouvrage, mais aussi sur Spotify et YouTube. Musicalement, Ian a parfois eu tendance à «viser le cliché du rock qui va droit au but»: «On ne voulait pas forcément illustrer l’histoire du livre en musique, mais plutôt montrer ce qu’était capable de jouer le groupe du bouquin.»