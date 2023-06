Ils font exploser un bancomat à côté des pompes à carburants

La série noire continue pour la banque Raiffeisen, victime d’un nouveau brigandage à l’explosif. Les malfaiteurs s’en sont, cette fois-ci, pris à un bancomat de Cossonay (VD). Ils ont fait exploser le bancomat Raiffeisen de la Landi, un appareil situé à proximité des pompes à carburants de la station-service Agrola. Les auteurs de l’attaque n’ont, pour l’heure pas été retrouvés et le butin est inconnu.

En raison de l’utilisation vraisemblable d’explosif, le Ministère public de la Confédération a été informé et mène la procédure avec les enquêteurs de fedpol et de la Police cantonale vaudoise. L’explosion a eu lieu vers 3h40 du matin. «En arrivant sur place, les policiers ont constaté que l’appareil était fortement endommagé. D’après les premiers éléments de l’enquête, les auteurs ont d’une manière indéterminée fait exploser le bancomat extérieur du bâtiment. Des traces de l’explosion sont visibles et la déflagration a provoqué de gros dommages au bâtiment», confirme Florence Frei, chargée de communication à la Police cantonale vaudoise.