Bigflo et Oli surprennent Julien Doré pour un clip

Bigflo et Oli : Ils font jouer Julien Doré dans un clip dont il ignore tout

La vidéo commence par un Julien Doré un peu penaud dans un minibus dont il ignore visiblement la destination. Puis une explication est donnée en intro par les deux rappeurs toulousains: «Il y a un mois, on vous a demandé des idées de clip pour notre featuring avec Julien Doré. On a choisi 50 idées. On n’a rien dit à Julien. Il est en route pour tourner le clip. Il n’est au courant de rien». La suite est une succession de surprises durant ce plan séquence. Une en particulier fera très plaisir aux fans de la sitcom des années 1990 «Hélène et les garçons».