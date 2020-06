Ils font la fête en Serbie et reviennent avec le coronavirus

Rédiger un nouveau commentaire

Ben voilà, c'est fait ! Fêtards inconscients des risques une fois de plus. Il faudrait amender ces gens-là pour non respect des gestes de distanciation ainsi que de leur insouciance. Quand on pense qu'il l y a des personnes qui ont des séquelles liéées au Covid ou qui se retiennent de sortir car dites "à risque" et que l'on voit ce genre de dérapage, c'est écoeurant.

Bande dinconscients 29.06.2020 à 14:40

Pourquoi on ne teste pas aussi ceux qui on été en contact avec le malade. Et si ces personnes développent des symptômes, seront-elles aussi testées, ou seront-elles mises dans les statistiques? Si on portait des masques on pourrait réduire les cas et on en serait pas là avec une économie désastreuse!!!!! Dans tous les cas on nous communique de faux chiffres! Mettre des masques pour se protéger et pour vivre en paix! On a besoin de fric.