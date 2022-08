web : Ils font leur beurre avec la création de bruits apaisants

«Certaines personnes ont recours aux médicaments, j’ai toujours trouvé que le bruit blanc et les sons de la nature étaient le meilleur moyen de favoriser le repos.» Pionnier dans l’enregistrement de bruits, Todd Moore a expliqué à Bloomberg comment il s’était lancé en 2009 avec son application dédiée gratuite White Noise Lite. «Je n’essayais pas de gagner de l’argent, s’est-il rappelé. Je pensais juste pouvoir peut-être aider.»

Treize ans plus tard, la donne a quelque peu changé. La version payante de son application a été téléchargée des centaines de millions de fois. Todd Moore a aussi décliné le catalogue sonore sous forme d’épisodes audio de neuf heures, un format en vogue qui sourit à une poignée de podcasteurs engagés sur ce créneau. Les auditeurs s’en servent non seulement pour mieux dormir, mais aussi pour masquer ou couvrir d’autres sons ambiants, comme ceux des voitures ou les aboiements de chiens.

«Nous nous en sortons très bien», reconnaît Todd Moore sans en dire davantage. Rien que via Spotify où est hébergé son podcast, l’entrepreneur toucherait près 18’000 francs par mois.

Mais rares sont les élus, comme le rappelle sur la BBC Francisco Izuzquiza, fondateur de Yes We Cast. «En réalité, 99% des personnes qui lancent un podcast, comme cela s’est produit avec YouTube, avec les blogs et les réseaux sociaux, ne gagnent rien ou ont besoin de beaucoup de temps pour devenir riches.»