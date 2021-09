Football américain - Ils font venir une panthère dans le stade

« Non mais t’as vu c’te panthèèèère? » aurait tout à fait sa place ici. Elle vient, elle mange les drapeaux et elle rugit pour intimider les adversaires. La mascotte des Carolina Panthers a de quoi faire peur. Elle était présente virtuellement dans le stade dimanche en NFL.

L’utilisation de la réalité mixte est de plus en plus démocratisée dans les événements sportifs ou dans les concerts. Les organisateurs du c hampionnat du monde de League of Legends en avai en t aussi fait usage à Pékin, en 2017.