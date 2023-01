Zurich : Ils frappent des contrôleurs et plaident la légitime défense

Les faits se sont déroulés en juillet 2017. Une bagarre impliquant une dizaine de personnes contre une douzaine de contrôleurs des transports publics zurichois (VBZ) et d’agents de sécurité a dégénéré. Trois employés des VBZ ont été blessés. Ils ont souffert de coupures et de contusions provoquées notamment par une bouteille en verre et une chaîne de vélo. Un quatrième a été moyennement blessé à une épaule.