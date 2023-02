Bâle-Campagne : Ils fuient la police, font un accident et volent un véhicule de chantier

C’est un délit de fuite rocambolesque et qui aurait pu très mal se finir qui s’est produit lundi soir sur l’autoroute A2 près de Bâle. C’est d’abord la police cantonale argovienne qui a été alertée. Une voiture roulait, peu après 22h30, à une vitesse beaucoup trop élevée sur l’A2 en direction de Bâle. Une patrouille a pu repérer la voiture et a cherché à la faire arrêter. Celle-ci n’a fait qu’accélérer encore plus et a pris la fuite.