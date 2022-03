Patinage artistique – Ils fuient les bombes, dansent en T-shirt et se retirent de la finale

Cet hommage sur glace, Oleksandra Nazarova et Maksym Nikitin l’ont rendu vendredi soir lors du programme court. Trois minutes trente emplies d’émotions et incarnées dans une tenue d’entraînement: collants sombres et T-shirt aux couleurs de leur pays. Le symbole d’une performance de fortune, comme un cri du cœur adressé à la communauté internationale (via notamment le choix de la chanson «1944», de Jamala, évoquant la déportation des Tatars de Crimée en 1944). «Nos costumes sont restés en Ukraine, on n’a pas pu les apporter. En ce moment, on ne peut pas porter de costume à paillettes, parce qu’il y a une guerre dans notre pays, que des gens meurent. Ça nous rend tellement tristes. C’est bien que les gens du monde entier puissent voir ce bleu et ce jaune.»