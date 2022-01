TV : Ils gagnent «Lego Masters» grâce à une fondue

Deux Vaudois ont remporté la finale de la deuxième saison de l’émission diffusée sur M6, avec une construction improbable.

Et avec pas n’importe quelle construction! Les deux candidats vaudois de 29 et 24 ans ont créé un caquelon, à visage humain, avec un bras articulé qui fait tourner une fourchette à l’intérieur. Sans oublier le poivrier, le pain, les cornichons, les fils de fromage dégoulinant du caquelon et l’incontournable bouteille de pinard. Un repas qui a fait saliver le jury jusqu’à décerner le premier prix à Eric et Alex.

Et cette idée de caquelon à fondue, comment est-elle venue? «Pour la finale, on voulait quelque chose de mécanisé, mais aussi de joli, harmonieux et un peu drôle, a confié Eric à «Téléloisirs». Alex était en train de mourir de l’intérieur parce que rien ne faisait tilt! Il en avait marre et m‘a dit qu’il avait envie de manger une fondue. Cela faisait presque six semaines qu’on était à Paris et qu’on se nourrissait de burgers et de sushis. Dans mon cerveau, j’ai alors eu un flash. Alex n’y croyait pas, mais au fur et à mesure que je lui décrivais l’œuvre que j’imaginais, je voyais son sourire s’agrandir. Il m’a dit: «C’est bon, on valide! Et au pire, on se sera bien marrés.»