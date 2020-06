Cole Sprouse et K.J. Apa confinés ensemble

«Ils lèvent de la fonte et mangent du fromage»

Alors que la rumeur d’une séparation entre Cole Sprouse et Lili Reinhart enfle, Dylan Sprouse, le frère de l’acteur de «Riverdale», a confié que son jumeau vivait actuellement avec son collègue K.J. Apa.

The CW

La rupture entre Cole Sprouse et Lili Reinhart semble de plus en plus réelle. A en croire le jumeau de l’acteur de Riverdale, Dylan, ce n’est pas avec sa petite-amie que son frère passe le confinement, mais avec leur collègue K.J. Apa.