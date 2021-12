Coronavirus en Suisse – Des magasins limitent le nombre de clients pour prévenir un «shutdown»

Swiss Retail veut éviter à tout prix une nouvelle fermeture des commerces. 20min/Marco Zangger

Swiss Retail est en état d’alerte face à la situation actuelle et à la progression du nombre d’infections et d’hospitalisations liées au Covid-19. Dans un communiqué publié ce jeudi, l’association des commerces de détail rappelle que l’évolution est similaire à celle d’il y a un an, qui avait débouché sur des mesures rigoureuses, allant jusqu’au confinement et au «shutdown», soit la fermeture de certains commerces. «Pour cette raison, nous avons décidé librement d’assumer nos responsabilités en rétablissant des jauges de restriction au mètre carré dans les magasins», écrit l’association.

«Nous et nos membres prenons nos responsabilités et faisons notre part de l’effort. Nous espérons que cela nous permettra d’éviter des fermetures de magasins et de nouvelles mesures rigides», déclare de son côté Christa Markwalder, présidente de Swiss Retail et conseillère nationale (PLR/BE). Avec cette mesure, l’association souhaite aussi envoyer un signal à la clientèle pour lui signifier que l’insouciance des mois d’été n’est plus de mise et qu’elle doit de nouveau observer le plus rigoureusement possible l’obligation du port du masque ainsi que les règles de distance et d’hygiène.

Des mesures pouvant être mises «facilement» en place

Concrètement, l’autorégulation de la branche (Swiss Retail Federation et CI Commerce de détail Suisse) prévoit d’introduire les restrictions de capacité d’ici au 16 décembre au plus tard. Or la plupart des détaillants affiliés à Swiss Retail et les membres de ses associations partenaires, telles que Sportbiz et SBVV, introduiront les limites de capacité dans leurs magasins dès le 13 décembre déjà. «L’expérience montre que ces mesures peuvent être facilement mises en place par les commerces, d’autant plus que la population a déjà dû s’en accommoder par le passé.»