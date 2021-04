Belgique : «Ils l’ont jeté par terre et l’ont roué de coups»

Un jeune homme souffrant d’un handicap mental a été tabassé par une bande de jeunes, la semaine dernière dans le nord-est du pays.

L’histoire de Kevin a choqué la Belgique. Atteint d’un handicap mental, ce jeune homme de 29 ans a été passé à tabac par un groupe de jeunes, mardi dernier à Lommel (Flandre). Ce jour-là, le Belge ramassait des déchets dans un parc en tant que bénévole. Plusieurs adolescents se sont alors jetés sur lui. «Ils l’ont jeté par terre et l’ont roué de coups, même dans le visage. Il a perdu connaissance», a raconté à RTL Paula, la mère de la victime.

Après l’agression, Kevin a été secouru par des témoins, qui l’ont emmené à l’hôpital. Le jeune homme, qui est atteint d’épilepsie grave, a été grièvement blessé: il souffre d’une commotion cérébrale, et l’orbite d’un de ses yeux ainsi que sa mâchoire supérieure ont été fracturées. Ses blessures psychologiques sont également très lourdes: «Il ne comprend pas, il ne comprend vraiment pas. Il a pleuré toute la nuit», a confié sa maman.

Grâce à quelques témoignages, la police a pu procéder à l’interpellation de cinq adolescents. Le principal suspect a été arrêté, les quatre autres relâchés, a indiqué le parquet. «J’espère qu’ils seront très sévèrement punis. Et que ça ne pourra plus jamais se reproduire. Que ça n’arrive plus à personne d’autre», a ajouté Paula, qui regrette de ne pas être suffisamment informée sur l’avancée de l’enquête.