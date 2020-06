Viol à Bâle

«Ils l’ont plaquée au sol. Elle a crié tout le long»

Une femme a été violée à deux pas de chez elle, début février à Bâle. Un des deux suspects s’est rendu à la police douze jours après les faits. Son procès s’ouvrira fin août.

Une trentenaire a vécu un véritable cauchemar, début février, dans l’entrée de son immeuble situé à Bâle. Deux hommes l’ont violée au petit matin avant de prendre la poudre d’escampette. Les suspects, deux Portugais de 17 et 31 ans, se sont ensuite enfuis dans leur pays d’origine. Le plus âgé des deux est retourné en Suisse douze jours plus tard pour se rendre à la police bâloise. Depuis, il se trouve en détention provisoire.