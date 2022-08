Zurich/Espagne : Ils louent un appart et découvrent une caméra pointée sur leur lit

«Nous avons découvert la caméra la première nuit et avons été très choqués». Un Zurichois de 38 ans et son amie ont vécu un grand malaise lors de leur récent séjour à Xabià, sur la côte castillane en Espagne. Le propriétaire du logement, loué via Booking, leur a assuré qu’il ne s’agissait que d’un détecteur de mouvement pour se protéger des voleurs.