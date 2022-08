Ils louent un bateau à Lutry puis disparaissent

Deux individus en jeans, polo et portant une petite glacière, ont loué le mardi 9 août 2022, pour la journée, un bateau à moteur au port du Vieux-Stand de Lutry. Ils ne sont jamais revenus, rapporte 24heures.ch.

L’embarcation, un MasterCraft NXT22, souvent utilisé pour la pratique du wakeboard ou du surf sur le Léman, a disparu. Les loueurs avaient présenté un permis de bateau polonais valide, payé la location et versé une caution. Ne voyant pas le bateau revenir, la société de location Offaxis a porté plainte, ce que confirme la police vaudoise.

Venus de France

Son directeur estime que les voleurs sont partis de France, ont pris un bateau de la CGN pour se rendre à Lutry, se sont fait passer pour des plaisanciers qui voulaient s’offrir une balade et un apéro et ont regagné le port français pour charger la lourde embarcation sur une remorque et se sont volatilisés.