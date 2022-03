Argovie : Ils louent un bolide pour la journée et l’explosent contre un arbre

La police a intercepté une voiture à 148km/h sur un tronçon limité à 80. Deux heures plus tard, ils l’ont retrouvée sur leur chemin, mais cette fois sur le toit.

«La voiture a dévié de sa trajectoire, a foncé contre un arbre et a fini sur le toit», détaille la police après les premières investigations. Ce second conducteur, un Italien de 22 ans, et une jeune femme de 19 ans qu’il avait embarquée, ont été légèrement blessés et emmenés à l’hôpital. Celui-ci aussi pourra dire adieu à son permis, comme son camarade. «La voiture de location, qui était neuve, a subi des dégâts irréparables», ajoute la police.