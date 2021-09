Lausanne - Ils manifestent pour avoir le droit de manifester

«Tout le monde déteste la police», «Alerta antifascista» ou encore «À qui est la rue? Elle est à nous», c’est quelques-uns des slogans qu’ont répétés en boucle les manifestants, plus d’une centaine, réunis samedi après-midi à Lausanne. Organisée par le collectif «Prenons la rue» et composée de membres de différents groupes tels qu’Extinction Rebellion ou la Grève du climat, la manifestation avait pour objectif de revendiquer le droit à manifester.

«On nous refuse systématiquement les parcours demandés et les organisateurs sont tenus pour responsables quand la manifestation continue après la fin officielle ainsi que de tout acte de vandalisme commis pendant et après le cortège», déplore, notamment, le collectif. Ainsi, ce dernier exige: «L’abandon du principe de l’autorisation préalable en faveur du système de la notification préventive et que la police cesse ses pratiques abusives et intimidantes.»