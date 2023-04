«C'est inacceptable»: Ils manifestent pour faire interdire l'héliski dans les sites protégés

«Pas d' héliski en montagne et encore moins dans les zones protégées». C’est pour condamner cette pratique que l'organisation de protection des Alpes Mountain Wilderness Suisse s’est réunie le 14 avril dernier sur la place d'atterrissage en montagne du Petersgrat (3131 m), fait-elle savoir dimanche dans un communiqué.

Le choix du site est tout un symbole. En effet le Petersgrat (BE/VS) est l'une des 40 places d'atterrissage en montagne de Suisse. C’est aussi la plus fréquentée avec une hausse des vols touristiques de 40% entre 2016 et 2021. Alors même que le site, non loin du glacier d'Aletsch, se situe en bordure d’une zone IFP, soit un paysage protégé d’importance nationale.