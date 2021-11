Genève - Ils manifesteront contre Zemmour et exposent pourquoi

Déclarations, pétitions et lettre ouverte

Samedi, le Conseil administratif de la Ville de Genève avait fait savoir à la RTS qu’Eric Zemmour n’était «pas le bienvenu» et que sa présence n’était «dans tous les cas pas opportune dans un lieu géré par la Ville». Jeudi, l’exécutif avait légèrement infléchi son discours. Il a «rappelé son attachement aux valeurs démocratiques et à la liberté d’expression», puis a confirmé ne pas souhaiter mettre à disposition ses infrastructures «en raison des risques de troubles à l’ordre public». Parallèlement, une pétition en ligne signée ce vendredi midi par 2257 personnes demande au Conseil d’Etat et au Conseil administratif d’interdire la conférence-débat prévue avec l’avocat genevois Marc Bonnant. Une lettre ouverte signée par 67 personnalités de gauche et du centre réclame que les propos d’Eric Zemmour soient officiellement condamnés et qu’aucune infrastructure publique ne soit mise à sa disposition. Enfin, à contre-courant de ces différentes initiatives, une pétition soutenant la venue d’Eric Zemmour à Genève au nom de la liberté d’expression avait recueilli 708 paraphes en ligne ce vendredi.