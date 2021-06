États-Unis : Ils marchaient, sans le savoir, sur des millions de cadavres

Une mystérieuse substance noire envahissant une plage du Maine intrigue les promeneurs, qui ont bien du mal à nettoyer leurs pieds. L’explication est peu ragoûtante.

Des habitants, des élus et un couple de scientifiques à la retraite se sont penchés sur le phénomène et mardi, Ed a eu la réponse à sa question. Selon Steve Dickson, géologue marin au Maine Geological Survey, cette substance noire n’est autre qu’un énorme amas de cadavres d’insectes. Des millions de cadavres. Les petites bêtes flottent dans l’océan mais avec le courant et les vagues, viennent s’échouer sur la plage et y restent quand la marée redescend.