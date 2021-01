Revanche sur la vie : «Ils me traitaient d’infirme ou de chat à trois pattes»

Trente ans après avoir perdu sa jambe lors d’un accident, une Chinoise est forte d’une belle notoriété dans son pays. Devenue culturiste, elle assume désormais sa différence en maillot de bain et en talons aiguilles.

Un accident de la route l’a privée d’une jambe à l’âge de sept ans. Près de trois décennies plus tard, les images de Gui Yana, cette culturiste unijambiste évoluant en maillot et en talons aiguilles sur une scène à l’aide d’une béquille, ont fait le tour des réseaux sociaux chinois.

Le «courage» d’aller sur scène

«Il est possible que j’aie remporté la première place non pas en raison de mon professionnalisme ou de mes muscles, mais parce que j’ai confiance en moi et que j’ai le courage d’aller sur scène et de me montrer devant tout le monde», explique Mme Gui, à l’issue d’un intense entraînement dans une salle de Shanghai.