Le Suisse mort au Mexique et ses amis avaient consommé des drogues

D’après lui, la victime était partie avec deux autres amis. «Ils voulaient profiter du soleil, de la plage et faire la fête pendant deux semaines», poursuit-il. Le samedi soir, ils auraient tous consommé de la drogue et seraient ensuite sortis: «Ils m’ont raconté qu’ils mélangeaient frénétiquement les drogues et prenaient des pilules et de la cocaïne». Selon ses dires, les trois amis pensaient que la coke avait été coupée avec du fentanyl, un opiacé qui fait des ravages, notamment aux États-Unis.