Un couple d'Annecy condamné pour un trafic de faux billets

Officiellement, le couple habitait un appartement à Cran-Gevrier, en banlieue d’Annecy (F), et vivait du RSA (aide sociale) et des aides au logement. En réalité, il louait une villa à Talloires, roulait en Porsche et affectionnait les vêtements de luxe et les voyages. Un trafic de faux billets lui permettait de mener grand train, rapporte «Le Dauphiné libéré». Les deux malfrats achetaient des coupures contrefaites à Naples, au prix de 12,50 euros le billet de 100 euros, puis les revendaient en France. Ils payaient leurs fournisseurs via Western Union et étaient rémunérés en cryptomonnaies.