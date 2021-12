Tipeee : Ils mentionnent la concurrence et se font sanctionner

Le service français de micro-pourboires pour les internautes Tipeee a supprimé des profils de youtubeurs qui faisaient la promotion du service concurrent uTip.

«Suite et fin @Tipeee_Officiel #tipeee Si vous croyez que je regrette d’être supprimée d’une plateforme ouvertement du côté de l’antisémitisme et du complotisme… espérons que les grands noms de #YouTube suivent également! Naïvement déçue de ce que l’appât du gain peut faire…», a écrit une créatrice affectée. Elle fait référence aux récents propos du fondateur de Tipeee, Michael Goldman.

En septembre dernier, lors d’une émission de «Complément d’enquête» au sujet du financement des fake news sur la chaîne TV France 2, le patron avait tenu des propos controversés qui avaient choqué les utilisateurs de Tipeee. Il avait déclaré qu’il assumait «tout ce qu’il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste», rappelle le site spécialisé. «Parce que tant que ces gens-là n’ont pas été condamnés par la justice pour ce qu’ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site, et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur le site», avait-il ajouté, provoquant le départ de certains utilisateurs de sa plateforme de micro-pourboires.