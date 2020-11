Russie : Ils meurent après avoir bu de l’antiseptique

Sept personnes sont décédées samedi et deux se trouvaient toujours dans le coma lundi dans la région russe de Iakoutie après avoir bu de l'antiseptique dilué.

En 2016, plus de cent personnes s’étaient empoisonnées et 78 étaient décédées dans la région d’Irkoutsk (Sibérie orientale) après avoir consommé un produit pour le bain infusé à l’aubépine et contenant du méthanol, dont la consommation peut provoquer la cécité et des difficultés respiratoires fatales.