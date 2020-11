Jodi Doering est à bout de nerfs. Infirmière dans le Dakota du Sud, l’Américaine n’en peut plus de passer ses journées à convaincre certains patients qu’ils sont bel et bien atteints du Covid-19. Son coup de gueule poussé samedi soir sur les réseaux sociaux a attiré l’attention de CNN. «Leurs derniers mots avant de mourir sont: «Ce n’est pas possible. Ce n’est pas réel.» Même après l’arrivée de résultats positifs, certaines personnes continuent de ne pas y croire», témoigne la jeune femme.

L’infirmière essayait de se détendre en câlinant son chien et en mangeant de la glace quand le besoin de vider son sac s’est imposé à elle. Certains patients «ne croient toujours pas que le virus est réel. Ils vous crient dessus pour un médicament magique et disent que Joe Biden va ruiner les États-Unis. Tout ça en haletant sous assistance respiratoire. Ils vous disent qu’il doit y avoir une autre raison pour laquelle ils sont malades. Ils vous insultent et vous demandent pourquoi vous devez porter tous ces trucs parce qu’ils n’ont pas le Covid, parce qu’il n’est pas réel. Oui. Cela arrive vraiment», a écrit Jodi.

Certains dirigeants de l’État et résidents du Dakota du Sud – remporté par Donald Trump lors de l’élection présidentielle – se sont prononcés pour minimiser la menace du virus. La gouverneure Kristi Noem a notamment refusé d’imposer le port du masque. En réponse à la proposition de Joe Biden de mettre en place un confinement et d’ordonner le port du masque dès son entrée en fonction, la Républicaine a annoncé qu’elle n’avait pas l’intention d’utiliser les ressources de l’État pour faire appliquer les ordonnances fédérales Covid-19.

Jodi, elle, voit arriver de plus en plus de patients «coronasceptiques». «Les gens veulent que ce soit la grippe, ils veulent que ce soit la pneumonie, on a même entendu des gens dire: «Je pense que ça pourrait être un cancer du poumon», explique l’infirmière à CNN. La jeune femme ajoute que lorsqu’elle suggère à certains patients de faire leurs adieux à leurs amis et leur famille via FaceTime, certains lui répondent: «Non, parce que je vais bien.»