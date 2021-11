Métavers : Ils misent 2,5 millions sur une parcelle virtuelle

C’est le montant équivalent en dollars déboursé par une société pour s’attribuer un lopin de terre dans l’univers immersif de Decentraland.

Tokens.com, qui se concentre sur la finance décentralisée (DeFi), a fait cet achat sur Decentraland, un métavers basé sur la blockchain. Dans ce genre de monde virtuel, les gens utilisent des cryptomonnaies pour interagir avec d’autres membres, acheter des terrains et d’autres objets numériques sous la forme de jetons non fongibles (NFT) .

Défilé d’avatars

Selon Tokens.com, le terrain est un «domaine de 116 parcelles au cœur du quartier de Fashion Street au sein de Decentraland» et équivaut à 6000 m2. Il sera utilisé pour organiser des défilés de mode numériques et développer les services de commerce électronique avec les marques de mode.

Métavers à la mode

Fondé en 2017, Decentraland revendique, lui, quelque 7000 utilisateurs quotidiens. Selon un rapport du cabinet Grayscale cité par le Cointelegraph, le taux d’utilisateurs actifs de métavers a été multiplié par 10 entre le début de 2020 et juin 2021. Les prix des jetons natifs des plateformes de métavers ouverts tels que Decentraland (MANA) et The Sandbox (SAND) ont connu une véritable envolée ces derniers temps, gagnant quelque 50% et 100% chacun.