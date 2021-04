Frontière américano-mexicaine : «Ils m’ont abandonné. Je suis venu vous demander de l’aide»

Des images poignantes tournées le 1er avril au Texas montrent un jeune migrant, laissé seul dans le désert, supplier un garde-frontière américain de le mettre en sécurité.

Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a rendu publique une vidéo déchirante, tournée le 1er avril au Texas et reprise notamment par ABC 13. Les images, publiées le 3 avril sur Facebook par un ami du garde-frontière impliqué, montrent un jeune garçon – dont le nom, l’âge et la nationalité sont gardés secrets – se tenir tout seul au bord d’une route poussiéreuse près du Rio Grande. Un garde-frontière arrête son véhicule à sa hauteur et l’enfant, en larmes, s’approche de lui.