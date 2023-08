Gravement malade, Rayane Bensetti a échappé de peu à la mort

Ce mardi 8 août 2023, Rayane Bensetti a révélé à ses fans sur Instagram qu’il avait frôlé la mort. «Je suis vivant! Un grand merci pour tous vos messages, tout votre soutien. Pour vous expliquer un peu rapidement ce qui s’est passé, grosso modo, j’ai pris un staphylocoque doré à l’hôpital», a déclaré en story l’acteur de 30 ans. «Au début, c’est sorti sous forme de petit bouton sur le torse. Il me faisait mal à l’intérieur. Je me suis dit, comme tout imbécile, que j’allais le percer. Quand je l’ai fait, il y avait un petit peu d’eau qui sortait, mais ça me faisait tellement mal. J’ai recommencé deux trois fois, mais tout s’est infecté. Et je me suis réveillé le lendemain gonflé, mais vraiment du cou jusqu’au ventre, avec tout le corps rouge», a expliqué celui qui s’était blessé en luge en 2022.

Problème, depuis le décès de son père en 2018, le Français a la phobie des hôpitaux. «J’ai attendu 24 heures. Le lendemain, je me suis réveillé avec une balle de tennis au milieu du ventre. Je vous jure, je me suis regardé dans le miroir et mon corps n’était plus le mien. J’étais gonflé de partout et paralysé du côté gauche», a-t-il poursuivi. Il s’est finalement rendu aux urgences. «Ils ne sont pas passés par 40’000 chemins, ils m’ont dit: «Vous risquez la mort, Monsieur Bensetti», a ajouté le comédien qui avait mis Hugo Clément en colère après avoir nourri un ours en cage.